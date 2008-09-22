Тимошенко намекает, что по Нашей Украине плакать не будет

Премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обещает найти другой формат коалиции, если часть блока «Наша Украина – Народная самооборона» за 30 дней не вернется в состав демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге в Полтавской области.

«Надо возвращаться, пусть возвращается. Но если не вернется, и если будет предлагать стране досрочные выборы, тогда мы не будем загнаны вместе со страной в глухой угол, мы будем находить другие форматы коалиции, которые дадут стране возможность работать дальше и ожидать позитивных качественных изменений», - сказала премьер.

Она подчеркнула, что блок НУ-НС практически расколот надвое, и «Народная самооборона», Народный Рух Украины и Партия защитников отечества, входящие в НУ-НС, поддерживают сохранение демократической коалиции.

Как сообщалось, 2 сентября депутаты БЮТ вместе с депутатами из Партии регионов и КПУ приняли законопроекты, которые, в частности, ограничивают власть Президента, и не проголосовали за резолюцию НУ-НС относительно Грузии.

В блоке “Наша Украина – Народная самооборона” такие действия БЮТ назвали предательством, и 3 сентября НУ-НС приняла решение о выходе из коалиции.