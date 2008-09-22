Яценюк просит Раду не тянуть кота за хвост

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК просит парламент ускорить рассмотрение вопроса относительно его отставки.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением он обратился сегодня к фракциям во время заседания Согласительного совета.

«Примите, наконец, решение. Это будет правильно и это будет нормально. Не тяните кота за хвост», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что заявление должно быть рассмотрено на протяжении 10 дней со дня его оглашения, и после этого еще 15 дней дается председателю ВР для окончательного определения своей позиции.

Как сообщал УНИАН, после того, как НУ-НС вышел из демократической коалиции и она прекратила свое существование, А.ЯЦЕНЮК 17 сентября подал заявление об отставке с должности председателя Верховной Рады Украины.

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