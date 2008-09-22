Балога отказался от выборов?

«Единый Центр» отказался от размещения около двух тысяч рекламных щитов по всей стране. Об этом «Делу» сообщил исполнительный директор Ассоциации наружной рекламы Артем Биденко. Билборды были забронированы партией в начале сентября, как раз после фактического развала коалиции и обещания президента объявить досрочные выборы. Активная фаза рекламы «ЕЦ», куратором которого является глава Секретариата президента Виктор Балога, планировалась на октябрь-ноябрь. Однако на минувшей неделе «ЕЦ» неожиданно отменил заказ. Параллельно представители президента сообщили, что у Ющенко уже нет цели разгонять парламент.

Отказ подконтрольной главе Секретариата президента Виктору Балоге партии «Единый Центр» от масштабной кампании стал неожиданным для рекламистов. По данным издания, еще в минувший понедельник некоторые агентства получили оплату за размещение внешней рекламы в разных областях страны. Однако в конце недели планы «единоцентристов» резко поменялись.

По словам исполнительного директора Ассоциации наружной рекламы Артема Биденко, средняя стоимость размещения рекламы на билбордах в Украине составляет 650 долларов и выше. Теперь рекламисты пытаются добиться штрафных санкций за нарушение договоров. Ведь общий бюджет рекламной кампании «Единого Центра» должен был составить около полутора миллионов долларов.

Скандал на рекламном рынке может быть следствием принятого решения о переносе даты выборов или их отмене.