Вчера соратник столичного мэра Леонида Черновецкого Ирэна Кильчицкая родила сына. Мальчика ростом 52 сантиметра и весом 3 килограмма 190 граммов назвали Марком. Это уже второй ребенок Ирэны Кильчицкой. В феврале 2007 года она родила девочку Монику. Как сообщила газете "Хрещатик" счастливая мама, они с сыном чувствуют себя замечательно.

Во время родов присутствовали экс-руководитель комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения, доктор медицинских наук Ольга Богомолец и жена столичного мэра Леонида Черновецкого Алина Айвазова.