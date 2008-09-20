Лавров о "некоем геноциде" и дискриминации русского языка

Москва обеспокоена ущемлением прав русскоязычных граждан Украины.

Об этом идет речь в статье министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА «О кавказском кризисе и украинской политике России», опубликованной в еженедельнике «2000».

«Серьезную обеспокоенность вызывают действия Украины по дискриминации и фактическому вытеснению из всех сфер жизни русского языка, ущемлению тем самым прав миллионов русскоязычных граждан Украины», - говориться в статье.

С.ЛАВРОВ отметил, что РФ не может согласиться и с псевдоисторической трактовкой Киевом событий, связанных с голодом 30-х годов в СССР – «как некоего «геноцида украинского народа», что просто оскорбительно по отношению к памяти миллионов жертв голода других национальностей».

«Допустимо ли заниматься этнической чисткой истории? А как можно мириться в Европе с героизацией сотрудничавших с нацистами в годы Второй мировой войны военных преступников? С сожалением можно констатировать рост русофобских, а также антисемитских настроений среди националистически настроенных организаций Украины», - уверен С.ЛАВРОВ.