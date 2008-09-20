Министры-нашеукраинцы выполнят решение партии

Министры, которые пришли в правительство по квоте «Нашей Украины», готовы будут оставить свои должности, если партией будет принято соответствующее решение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил министр по делам семьи молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО (член правительства по квоте фракции НУ-НС) перед заседанием Политсовета партии «Наша Украина».

«Если будет соответствующее решение, то, очевидно, мы должны будем оставить правительство и дальше работать в тех условиях, в которых определит партия», - сказал он.

По его словам, «Наша Украина» будет готовиться либо к досрочным выборам, либо работать в оппозиции.

«Это политический процесс, поэтому здесь ничего страшного нет», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Верховной Раде было официально объявлено о прекращении деятельности демократической коалиции в составе фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”, которая в прошлом году сформировала правительство.