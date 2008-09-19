Криль знает, что мешает БЮТ и ПР создать коалицию

Народный депутат (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ считает, что созданию коалиции БЮТ и Партии регионов мешает невозможность разделить правительственные должности.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Официальному оформлению коалиции БЮТ-ПР мешает традиционная для украинской политики борьба за властные полномочия. Камнем преткновения между партнерами стали противоречия в распределении правительственных портфелей», - считает лидер ЕЦ.

По информации И.КРИЛЯ, Партия регионов претендует на Министерство транспорта, тогда как БЮТ готов отдать им лишь “Укрзалізницю”.

Кроме того, отметил депутат, “регионалы” предлагают на должность руководителя Министерства топлива и энергетики Юрия БОЙКО, который близок к компании “Росукрэнерго”, а бывшая руководительница “Единых энергетических систем” и нынешний премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО уже давно хочет заменить эту компанию на близкую к ней структуру, чтобы и в дальнейшем удерживать контроль над поставками газа в Украину.

«Я убежден, что от деятельности новой коалиции страна ничего полезного не получит. Мы лишь будем наблюдать, как в банке и дальше будут возиться, поедая друг друга, пауки», - сказал И.КРИЛЬ.