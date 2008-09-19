НУ-НС обещает опубликовать свои принципы в четырех разделах

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” в ближайшее время обнародует программные принципы своего участия в формировании нового состава коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, упомянутый документ будет состоять из четырех разделов и станет основанием для проведения переговоров, касающихся формирования нового состава коалиции с участием НУ-НС.

При этом он заметил, что НУ-НС не будет вести переговоры о формировании коалиции с Партией регионов и КПУ.

«Что касается всех других фракций, то наши принципы должны быть приняты и ими. И мы не снимаем тех вопросов, которые раньше стояли в повестке дня», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также отметил, что БЮТ должен прекратить участие в “фактическом большинстве” с Партией регионов. Только после этого, по его словам, “Наша Украина – Народная самооборона” воспримет как официальное предложение БЮТ о формировании новой коалиции в составе БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.