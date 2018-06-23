Румыния настаивает, что Змеиный - не остров, а скала

В Международном суде ООН состоялся первый раунд устных слушаний по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон между Украиной и Румынией. Сразу после подписания украинско-румынского Договора об отношениях добрососедства и сотрудничестве в 1997 году стороны начали переговоры о разграничении этих морских пространств в Черном море. Однако после 24-х раундов переговоров, которые тянулись до 2004 года, к согласию так и не пришли. Украина считала целесообразным продолжать переговоры, но Румыния решила обратиться в Международный Суд ООН, поскольку о такой возможности стороны договорились при подписании Договора 1997 года. Первые две недели устных слушаний в Международном суде продемонстрировали, что аргументы Румынии, в поддержку своего собственного варианта разграничения, являются не такими уж и убедительными. Так, почти половину своего времени румынская делегация посвятила вопросу острова Змеиный, хотя он не является предметом судебного разбирательства. Таким образом, Румыния, очевидно, пыталась отвлечь внимание судей от более весомых факторов, а именно длины морских побережий сторон, соотношение которых, в первую очередь, должно учитываться при разрешении спора. Кроме того, румынская делегация прибегала и к прямому искажению ситуации, названий и содержания конкретных документов. Например, программу последующего развития инфраструктуры острова Змеиный, утвержденную украинским правительством в 2002 году, председатель румынской делегации Богдан АУРЕСКУ назвал программой трансформации Змеиного из скалы в остров. Таких “неточностей” в выступлениях румынов – много. Среди них – и попытка представить Румынию жертвой Советского Союза. Мол, после второй мировой войны Румыния, правительство которой было изменено Советским Союзом, была вынуждена подписать невыгодные для себя территориальные соглашения с СССР. Впрочем, даже школьники знают, что Румыния во Второй мировой войне была не жертвой, а наоборот, агрессором и воевала на стороне гитлеровской Германии, пытаясь получить дополнительные территории в Европе. Среди них – Бессарабия, Северная Буковина, часть Словакии, а также Галичины по лини Черновцы-Львов-Краков. Одним из центральных аргументов румынской делегации является утверждение о том, что якобы еще с 1949 года между СССР и Румынией существовала договоренность об ограничении принадлежащих Украине морских пространств 12-ю милями территориальных вод вокруг острова Змеиный. В то же время, ни одного доказательства в поддержку этой выдумки, конечно, нет. Прокомментировать судебный процесс мы попросили Уполномоченного Украины в Международном Суде ООН, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины, профессора Владимира ВАСИЛЕНКО. Пан Владимир, в чем заключаются позиции сторон на судебном процессе? Основной элемент позиции румынской стороны – доказать, что остров Змеиный является скалой, и его нужно игнорировать при проведении линии, которая будет разграничивать исключительные экономические зоны и континентальный шельф сторон. Кроме того, она настаивает на том, что при делимитации суд не должен учитывать значительную часть побережья Украины от Одессы до мыса Тарханкут (Крым) длиной почти 630 километров. Без учета острова Змеиный при искусственной „ампутации” украинского побережья, линия разграничения континентального шельфа и исключительной экономической зоны смещается таким образом, что в Румынию должно отойти несколько тысяч квадратных километров шельфа. Наша же позиция заключается в том, что остров Змеиный – это прибрежный остров, а не скала, который должен учитываться при определении линии разграничения. Мы также исходим из того, что побережье Украины, по разным подсчетам, в 3 – 4 раза больше, чем побережье Румынии. Одним словом, существует диспропорция в длине побережья в интересах Украины, и это должно влиять на проведение линии делимитации.

Во время устных выступлений представителей Румынии мы увидели их желание представить себя в виде жертвы... Это действительно так. Но недовольство румынской стороны является безосновательным, а исторические события не являются предметом судебного рассмотрения.

Известно, что в составе делегации Украины в суде есть заграничные юридические советники. Насколько полезным является их участие в процессе? Действительно, делегация Украины – интернациональная команда. Кроме украинской части, в ней работают: адвокаты Родман БАНДЕ и Лоретта МАЛИНТОППИ из известной юридической компании Фрер Шольмелей/Евершедс (Eversheds), Жан-Пьер КЕНЕДЕК, профессор международного права Университета ПАРИЖ-І (Пантеон-Сорбона), сэр Майкл ВУД, член Британской коллегии адвокатов, член Комиссии международного права ООН. Это – специалисты с большим опытом и знаниями. Каждый из них неоднократно принимал участие в слушаниях Международного Суда ООН и международных арбитражах. Я доволен нашей командой, в состав которой входят, без преувеличения, профессионалы международного уровня.

Вы ожидаете победу в суде или, скорее, определенное компромиссное решение? У нас своя позиция, и, я считаю, что она полностью обоснована. Но есть позиция румынской стороны, которая имеет свою логику и которую Румыния отстаивает еще со времен Советского Союза.

Международный суд ООН – это самая авторитетная международная судебная инстанция в мире. Решения суда отмечаются чрезвычайно высоким правовым качеством. Они окончательны и не подлежат обжалованию. Никогда ни одна страна в мире не жаловалась на несправедливость решений суда. Суд в такого рода делах, как делимитация морских пространств, никогда не выносит решений, которые на 100% удовлетворяют требования какой-то одной из сторон. При этом суд опирается на международное право и на принцип справедливости, учитывая все «pro» и «contra». И главное – каким бы не было решение Суда – выигрывают обе стороны, поскольку из их отношений будет устранен серьезный конфликтный фактор.

Когда можно ожидать вынесения окончательного вердикта?

Не в этом году – это точно. При нормальном ходе рассмотрения дела – где-то в первой половине 2009 года. Сейчас Суд достаточно загружен. Поспешных решений он не выносит. Это – сложный процесс, сложная работа, в ходе которой судьи детально и тщательным образом обсуждают все аспекты дела. Решение, которое вынесет Суд, будет изложено на одной лишь странице, но обоснования к нему будут составлять целый том в несколько сотен страниц, где четко будет изложено, почему Суд принял или не принял во внимание каждый из аргументов сторон.

Что также важно – решения Суда принимаются большинством голосов. Здесь правило консенсуса не работает. Суд состоит из 15 судей, но поскольку Украина и Румыния не имеют в составе Суда своих граждан, то обе стороны воспользовались правом назначить специально для слушаний этого дела по одному дополнительному судье. Украина выбрала американского юриста, профессора права Университета Маями, соредактора международно-правового издания „American Journal of International Law” Бернарда ОКСМАНА, а Румыния избрала профессора международного права Университета ПАРИЖ-І (Пантеон-Сорбона) Пьера КОТТА. Обе кандидатуры отвечают всем требованиям судей высшего юридического органа ООН и вместе с основным составом Суда должны объективно и беспристрастно рассмотреть дело. Вместе с тем, в слушаниях не принимает участие немецкий судья Б.СИММА, который заявил самоотвод. Таким образом, решения будут принимать 16 судей.