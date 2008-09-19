Тимошенко планирует за четыре года удвоить показатель ВВП

Правительство Украины планирует до 2013 года удвоить показатель номинального ВВП - до более 2 трлн. грн.

Это предусмотрено в разработанном Кабинетом министров и обнародованном на сайте Верховной Рады проекте Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2009 год.

Правительство прогнозирует, что темпы роста ВВП страны в 2012 году составят 6,5%, а номинальный ВВП по итогам года будет на уровне 2,131 трлн. грн. При этом в 2008 году Кабинет министров прогнозирует рост ВВП на 6,8%, а показатель номинального ВВП - 996,4 млрд. грн.

Темпы роста экономики, по прогнозам правительства, в 2009 году будут на уровне 6%, а номинальный ВВП – 1,267 трлн. грн., в 2010 году, соответственно, 6% и 1,549 трлн грн., в 2011 году – 7% и 1,831 трлн. грн.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-августе т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 7,1%, в августе 2008 года против августа 2007 года - 10,9%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-август 2008 г. составил 628 млрд. 108 млн. грн., в августе - 97 млрд. 832 млн. грн.