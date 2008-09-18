Януковичу будет некомфортно в компании Тимошенко, но он готов терпеть
15:16, 18 сентября 2008Политика
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Все ради избирателей...
Объединение Партии регионов в коалицию с БЮТ для Виктора Януковича будет очень некомфортным, но он готов терпеть этот дискомфорт ради выполнения обязательств перед избирателями.
Об этом сегодня лидер ПР заявил в Луганске на встрече с партактивом, пишет Остров.
«Для меня лично объединение с БЮТ было бы очень некомфортным. Но это цена нашей уверенности в выполнении своих обязательств перед нашими избирателями, - сказал господин Янукович.
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