Януковичу будет некомфортно в компании Тимошенко, но он готов терпеть

Объединение Партии регионов в коалицию с БЮТ для Виктора Януковича будет очень некомфортным, но он готов терпеть этот дискомфорт ради выполнения обязательств перед избирателями.

Об этом сегодня лидер ПР заявил в Луганске на встрече с партактивом, пишет Остров.

«Для меня лично объединение с БЮТ было бы очень некомфортным. Но это цена нашей уверенности в выполнении своих обязательств перед нашими избирателями, - сказал господин Янукович.