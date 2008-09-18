Ющенко дал Шандре орден

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом № 835/2008 от 18 сентября 2008 года по случаю Дня спасателя наградил министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимира ШАНДРУ орденом “За заслуги” ІІІ степени.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента Украины.

За значительный личный вклад в дело защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций естественного и техногенного характера, мужество и самоотверженность, выявленные при спасании жизни людей и материальных ценностей, образцовое выполнение служебного долга орденом «За заслуги» III степени также награжден полковник службы гражданской защиты Александр ВОЛОБУЕВ, генеральный директор общества «Энергопром» (Черновицкая область) Сергей ЛИСНИЧЕНКО, генерал-майор службы гражданской защиты Игорь РИХЛИЦКИЙ, начальник смены цеха Государственного специализированного предприятия «Чернобыльская атомная электростанция» Анатолий СОВА.

Другие спасатели награждены орденами Богдана Хмельницкого III степени, «За мужество» І и ІІІ степеней, орденом Данила Галицкого и медалями «За безупречную службу», «За труд и победу», «За спасенную жизнь».