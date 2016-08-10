Минобороны отреагировало на заявление ФСБ относительно "обстрела" оккупированного Крыма с материка

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

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"Подобные заявления со стороны ФСБ являются ничем иным, как попыткой оправдать передислокацию и агрессивные действия военных подразделений Российской Федерации на территории временно оккупированного полуострова. В такой способ представители российских спецслужб пытаются отвлечь внимание местного населения Крыма и мирового сообщества от преступных действий по превращению полуострова на изолированную военную базу", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что "такими же безосновательными являются обвинения относительно осуществления обстрела полуострова с материковой части Украины".

Как сообщал УНИАН, ФСБ заявила, что украинские спецподразделения якобы совершили две попытки прорыва на оккупированный полуостров под прикрытием "массированного обстрела".

Напомним, что, в свое время поводом для нападения нацистской Германии на Польшу, с которого началась Вторая мировая война, 1 сентября 1939, послужил Гляйвицкий инцидент, или операция "Консервы" — провокация, проведённая СС в городе Гляйвиц (ныне Гливице).

Готовясь к атаке, СМИ Третьего Рейха начали пропагандистскую кампанию. Сообщалось о якобы гонениях на этнических немцев в Польше и провокациях польских националистов в граничащих с Германией районах.

Также предполагалось инсценировать нападения поляков на территории Германии. Их должны были выполнить спецслужбы Третьего Рейха. Ключевой частью здесь была операция "Консервы". Она должна была дать формальный повод напасть на Польшу.

ССовцы в польской форме должны были напасть на радиостанцию в Гляйвице и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке, а также напасть на лесничество и на таможенный пункт на польско-немецкой границе. Покидая место диверсий, эсэсовцы должны были оставить на месте трупы в польской форме. Ими должны были стать узники концлагерей, убитые путем смертельной инъекции. Трупы должны были доставить на место провокации, где выпустить в них по несколько пуль для создания иллюзии боя.