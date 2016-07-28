Скандальный Онищенко сбежал из Украины, потому что законодательство это позволяет – нардеп

Скандальный народный депутат Александр Онищенко, которого подозревают в организации схемы по хищению украинского газа, смог бежать потому, что украинское законодательство это позволяет. Такое мнение в интервью изданию "Цензор.net" выразил нардеп от БПП Валерий Карпунцов.

Читайте такжеХолодницкий: Онищенко находится на территории страны-агрессора

"На вопросе неприкосновенности вообще нельзя спекулировать. Она должна быть, однако служебная - исключительно в рамках выполнения своих полномочий парламентского контроля и законодательной деятельности. Это у депутата. У судьи - в рамках осуществления правосудия, а не в том, что пьяный вышел, пострелял в соседа, но трогать его нельзя. Потому что это же бред", - заявил Карпунцов.

На вопрос относительно того, каким образом Онищенко удалось покинуть Украину до снятия с него неприкосновенности, нардеп ответил: "Дело в том, что законодательство дает возможность возникать таким ситуациям. У нас много спекуляций по поводу неприкосновенности. Каждая политическая сила, которая идет в парламент, обещает прийти и снять ее".

"Возвращаясь к Онищенко. В Конституции сказано, что всем, кто законно находится на территории Украины, гарантируется право ее покинуть. А для того, чтобы доказать, что это незаконное пребывание, нужно решение суда. Для этого надо привлечь к уголовной ответственности. В данном случае перед этим - снять неприкосновенность. Пока этот круг пробежишь, можно 20 раз вылететь, вернуться и снова убежать", - добавил Карпунцов.

Как сообщал УНИАН, Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с крупнейшей в Украине газодобывающей компанией «Укргазвыдобування».

По предварительным данным, в результате этой газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. В настоящее время Онищенко находится за пределами Украины. 12 июля в Генпрокуратуре сообщили, что Онищенко объявят в международный розыск, если он не явится на допрос по повторному вызову. В конце июля юрий Луценко подписал сообщение о подозрении Онищенко.