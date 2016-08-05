МИД: о полном разрыве дипотношений с Россией речь не идет

Об этом в эфире Радио Свобода заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

Как сказал представитель МИД, во время назначения нового посла РФ вопрос кандидатур не является публичным.

"Я не помню такого случая, когда бы на первых полосах всех газет до момента, как президент одного или другого государства принимает решение о назначении посла, чтобы активно обсуждалась кандидатура этого посла. Потому что существуют обычные репутационные риски. Если вдруг государство откажет в агремане, то, соответственно, Кремль и Москва понесет репутационные риски. И для этого человека, которого хотели назначить, также будет поставлено определенное клеймо", - подчеркнул Макеев.

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По его словам, "почему-то в этот раз Москва решила не играть по дипломатическим правилам и нарушила все процедуры и столкнулась с реальностью: приоритеты сегодня не в лице, не в должности посла".

"Приоритет состоит в том, что для любого улучшения украинско-российских отношений Россия должна прекратить агрессию, прекратить незаконную оккупацию, то есть речь не в личностях, а в содержании", - сказал Макеев.

Он отметил, что Россия не обращалась в МИД Украины с запросом на агреман в форме дипломатической ноты.

"Запрос на агреман на любую кандидатуру украинский МИД не получало", - сказал Макеев.

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Также директор политического департамента МИД, говоря о намерении РФ назначить послом в Украине Михаила Бабича, заявил: "Я не знаю, была ли это попытка унизить Киев, но очевидно, что Киев вышел из этой ситуации с честью".

Вместе с тем, Макеев подчеркнул, что неутверждение в Украине Бабича послом России не говорит о разрыве дипломатических отношений с РФ.

"Нет, о полном разрыве дипломатических отношений речь не идет, и прежде всего потому, что мы должны осознавать: сегодня на территории Российской Федерации находятся 3 миллиона украинцев. Каждый день в наше консульство в Москве обращаются более 300 украинцев за консульской помощью, легализацией документов, истребованием документов. Там есть украинцы, о них надо заботиться. Я не говорю о том, что на территории Российской Федерации свыше двух десятков политических заключенных", - пояснил Макеев.

По его словам, посольство Украины в РФ ежедневно в сложных условиях проводит работу для того, чтобы заботиться об украинских гражданах и бороться за освобождение политзаключенных.

Говоря о других украинцах в РФ, которые не судимы, представитель МИД сказал, что это люди, которые работают и живут в России, но остаются гражданами Украины.

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"С марта 2014 года Украина отозвала посла, и уже больше двух лет Украину в Москве представляет временный поверенный в делах. Теперь ситуация в российском посольстве будет именно такой: назначен временный поверенный - это старший дипломат, которому будет поручаться поддерживать те редкие контакты, которые сегодня есть в украинско-российских отношениях", - сказал Макеев.

Как сообщал УНИАН, 28 июля президент РФ Владимир Путин своим указом уволил Михаила Зурабова с поста посла России в Украине. Временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Сергея Торопова.

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29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия запросила агреман на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабича послом в Украине.

3 августа заместитель министра по вопросам европейской интеграции МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос утверждения нового посла РФ в Украине снят с повестки дня.

4 августа Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что Украина решила понизить уровень дипломатического представительства РФ в Киеве.