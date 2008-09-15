Ющенко заслушал доклад тернопольского губернатора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заслушал доклад председателя Тернопольской областной государственной администрации Юрия ЧИЖМАРЯ о ситуации в регионе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, отметив, что встреча состоялась в рамках регулярных отчетов руководителей регионов Президенту относительно работы в областях, неотложных вопросов и проблемных аспектов их развития.

Председатель ОГА доложил Президенту о ходе преодоления последствий июльского наводнения: налаживание нормальных условий жизни для пострадавших в результате стихийного бедствия – в частности решение жилищных проблем и организация учебного процесса в местных школах. Ю.ЧИЖМАРЬ заверил главу государства, что проблем со школами сейчас в области нет. В целом до 1 октября, в соответствии с графиком, планируется завершить ремонт всех объектов, которые сейчас отстраиваются.

Говоря о решении жилищных вопросов, председатель ОГА сообщил, что большинство из пострадавших решили взять для этого денежную помощь. «Основные социальные потребности людей мы решили», - сказал Ю.ЧИЖМАРЬ, добавив, в частности, что уже полностью подготовлен продовольственный паек на зиму для пострадавших семей. Руководитель области отдельно отметил, что местная власть повторно изучает все жалобы граждан, чтобы не допустить несправедливого подхода к решению их проблем.

В ходе разговора Президент также заслушал доклад председателя ОГА о социально-экономическом развитии области. В.ЮЩЕНКО отметил важность увеличения объемов инвестиций, которые должны привлекаться в приоритетные отрасли экономики региона. По его убеждению, предпосылки для стимулирования инвестиционных процессов в области могут создавать, в частности, развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства, а также развитие туристическо-рекреационного комплекса.

Особое внимание глава государства обратил на реализацию в Тернопольской области совместного проекта власти и бизнеса «Согрей любовью ребенка». По словам Ю.ЧИЖМАРЯ, на сегодня на решение проблем 94-х многодетных семей региона удалось привлечь почти 9,5 млн. грн., 16 семей получили новые дома, более 30 - стройматериалы, все семьи - почти 20 тыс. грн. материальной помощи на решение бытовых нужд.