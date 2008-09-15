СБУ уже дважды допрашивала Медведчука - источник

Бывшего главу Администрации Президента, экс-лидера СДПУ(о) Виктора МЕДВЕДЧУКА дважды допрашивали следователи Службы безопасности Украины в рамках уголовного дела, возбуждленного по факту посягательства на конституционный строй Украины, которое было инспирировано извне иностранными спецслужбами.

Об этом УНИАН сообщил источник в СБУ.

По информации собеседника агентства, сейчас Служба безопасности проводит дальнейшие следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября следователи СБУ в рамках расследования уголовного дела повесткой вызывали на допрос бывшего главу Администрации Президента Украины В.МЕДВЕДЧУКА «в связи с его антигосударственной деятельностью».

По словам и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО, СБУ в отношении В.МЕДВЕДЧУКА проводит ряд других процессуальных действий с целью недопущения посягательства на конституционный строй нашего государства.