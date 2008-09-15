В ОБСЕ надеются на вклад Украины в урегулирование ситуации в Грузии

Министр иностранных дел Финляндской Республики – председатель в Организации по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе Алекс СТУБ надеется, что Украина сделает весомый вклад в урегулирование ситуации в Грузии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом А.СТУБ заявил сегодня в Брюсселе на встрече с министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫИЗКО.

Министры обсудили комплекс мер, которые необходимо принять ОБСЕ, а также ЕС, ООН, другими международными организациями для скорейшего возобновления мира, безопасности и стабильности на Кавказе, в частности, в Грузии. В этой связи министры были солидарны в вопросе необходимости вывода войск с территории Грузии, возвращения беженцев и восстановления экономики этой страны. Учитывая особые отношения между Украиной и Грузией, председатель в ОБСЕ А.СТУБ выразил надежду на весомый вклад Украины в урегулирование ситуации в Грузии.

Предметом внимания министров была также ситуация, касающаяся Приднестровского урегулирования. Стороны высказались за безотлагательное возобновление переговоров в формате «5+2». Была отмечена деструктивная попытка сепаратного решения ситуации, которое могло бы законсервировать существующий на территории Молдовы конфликт. В.ОГРЫЗКО заверил, что Украина будет оставаться сторонником мирного урегулирования Приднестровского конфликта.

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии А.СТУБ пригласил В.ОГРЫЗКО посетить Хельсинки в удобное для него время. Была достигнута также договоренность о том, что визит А.СТУБА в Украину состоится в ближайшее время.