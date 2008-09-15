В БЮТ считают, что сегодня все играют козырными картами

Блок Юлии Тимошенко не ведет переговоров о создании новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сказал в интервью журналистам.

По его словам, на сегодня фракция БЮТ «в переговорном процессе не находится».

Он подчеркнул, что переговоры начнутся в том случае, если в парламенте будет объявлено о прекращении деятельности нынешней коалиции.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что на сегодня есть много пожеланий, которые высказывают отдельные депутаты фракции, и одним из таких желаний является создание коалиции в составе БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина. По его словам, «это вполне возможный вариант, как один из вариантов».

И.КИРИЛЕНКО добавил, что на сегодня все 5 фракций парламента «имеют одинаковые стартовые возможности». По его словам, в настоящее время каждый «голос на вес золота», «каждая фракция имеет сегодня козырную карту», в переговорном процессе относительно создания коалиции.

И.КИРИЛЕНКО также сообщил, что сегодня в 18.30 состоится собрание фракции БЮТ, на котором будет обсуждаться вопрос о существовании коалиции и о дальнейших действиях фракции.

Он подчеркнул, что в случае объявления завтра в парламенте о прекращении деятельности коалиции между БЮТ и НУ-НС, фракция БЮТ выразит свою позицию в сложившейся ситуации.