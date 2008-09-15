Роспуск парламента: отсчет пошел?

В понедельник, как ожидается, начнется отсчет тридцатидневного срока для создания новой парламентской коалиции. Если этого не случится, президент будет иметь право распустить Верховную Раду и назначить досрочные парламентские выборы.

Несмотря на заявления сторон о намерении во что бы то ни стало сохранить правящую коалицию, никаких шагов навстречу никто не сделал, заявил в интервью «Немецкой волне» депутат от «Народной самообороны» Олесь Доний: «На этот момент не сформированы группы для переговоров. По крайней мере, на заседании фракции «Наша Украина - Народная самооборона» никого не уполномочивали вести такие переговоры. Аналогично, блок Юлии Тимошенко демонстрирует, что он не готов идти на определенные уступки». Если во вторник на очередном заседании Рады спикер объявит о прекращении существовании коалиции, самым достоверным будет союз БЮТ с Партией регионов, считает Доний. Досрочные выборы депутат считает значительно менее вероятными. В свою очередь, политолог Виктор Небоженко считает новые выборы вполне возможными, если силами БЮТ и Партии регионов будет принят бюджет на будущий год и внесены изменения в Конституцию относительно введения исключительно парламентской формы правления.