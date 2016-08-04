В Раде предложили признать действия Польши в отношении украинцев в 1919-1951 годах геноцидом (документ)

Об этом сообщается на сайте ВР.

Автором соответствующего проекта (№ 5012) является народный депутат Украины Олег Мусий (внефракционный).

В данное время текст проекта постановления и пояснительные документы на сайте ВР не опубликованы.

В то же время Мусий на своей странице в Facebook по поводу зарегистрированного проекта написал, что «правда должна быть исчерпывающей. Правда не может быть однобокой. Уроки истории должны быть вызубрены всеми. Это - прививки от повторений».

Депутат также разместил скан-копию проекта постановления. Как отмечается в этом документе, «провозглашение независимости Польши 11 ноября 1918 года стало большой радостью, торжеством справедливости для польского народа, но в то же время обернулось большим горем, катастрофой для сотен тысяч украинцев». Также подчеркивается, что история Украины под властью Польши - это «история геноцида украинского народа, системно и последовательно совершенного Польским государством».

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В проекте постановления сказано, что «несколько десятилетий украинцы Польши страдали и погибали только за то, что они были украинцами, сотни тысяч депортированных, десятки тысяч убитых мирных украинцев - граждан Польского государства - горький итог великопольского правления, заложниками которого едва ли не в первую очередь стали сами поляки».

Как говорится в проекте, в этот период «украинцы боролись за свою свободу на своей земле, а поляки дрались за чужое. Точное число жертв тех событий не известно до сих пор. Память о жертвах 1919-1951 годов ждет должного чествования и сегодня».

«Верховная Рада Украины отдает должное всем жертвам преступлений, совершенных Польским государством против своих граждан в период 1919-1951 годов. ВР устанавливает 24 марта Днем памяти украинцев - жертв геноцида, совершенного Польским государством в течение 1919-1951 годов», - говорится в проекте постановления.

При этом отмечается, что эти «горькие уроки истории» не должны влиять на современное сотрудничество двух государств. «Верховная Рада Украины выражает искреннюю благодарность Польше за поддержку Украины в ее борьбе с внешней агрессией», - отмечается в проекте.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой".

Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

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Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

По данным Украинского института национальной памяти, в 1942-1947 годах шла Вторая польско-украинская война, которая развернулась в рамках Второй мировой войны. Война шла за украинские территории, которые до 1939 года входили в состав Польши (Холмщину, Волынь, Галицию), где украинцы хотели создать собственное государство, а поляки желали восстановления довоенных границ. Однако вопрос границ решился после Второй мировой войны без участия украинцев и поляков, после чего коммунистическая власть Советского Союза и Польши насильно изменила этническую конфигурацию западноукраинских и восточнопольских территорий.

Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тысяч поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизнь максимум 30 тысяч поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков, и исторически доказан факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию "геноцидом" поляков.