Ющенко принял участие в открытии Мемориала жертвам Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в воскресенье в рамках рабочей поездки на Днепропетровщину принял участие в открытии Мемориала жертвам Голодомора и политических репрессий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, Мемориал построен на 9-м километре Запорожского шоссе. В.ЮЩЕНКО возложил к нему цветы.

В церемонии также приняли участие вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, председатель Днепропетровской ОГА Виктор БОНДАРЬ, председатель Днепропетровского областного совета Юрий ВИЛКУЛ, Днепропетровский городской председатель Иван КУЛИЧЕНКО и руководство Днепропетровского района.

Собравшиеся почтили память жертв Голодомора и политических репрессий минутой молчания. Прозвучал Государственный гимн Украины.

В.ЮЩЕНКО и другие участники церемонии установили лампадки к подножию мемориала.

Справка. В 30-ые и в начале 50-х годов на 9-м километре Запорожского шоссе Днепропетровщины был расположен специальный объект НКВД, где погребали осужденных к расстрелу жертв политических репрессий. По архивным данным, в этот период в Днепропетровске в целом было казнено свыше 5,2 тысяч человек.

В 1995 году Днепропетровская ОГА открыла памятный знак - Лабрадоритовый Крест на месте массовых захоронений умерших в результате депортации и политических репрессий. Ежегодно в последнюю субботу ноября возле памятного знака областная власть проводит траурные мероприятия, поминая жертв Голодомора и политических репрессий.

Областной конкурс на лучший эскизный проект Мемориала жертвам политических репрессий и Голодомора был проведен в 2003 году. Памятник высотой 6,4 м состоит из четырех элементов, центральный из них - скульптура обессиленной женщины с умершим ребенком на руках.

Мемориал открыт во исполнение соответствующего Указа Президента.