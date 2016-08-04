МИД назвал критический срок для продления санкций против России (видео)
Октябрь - критический месяц для активного обсуждения продления санкций против России.
Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала.
"Октябрь месяц - это для нас является таким критическим месяцем, когда мы должны обеспечить то, чтобы санкционная политика, она продолжалась", - рассказала она.
Читайте такжеЕсли санкции против России не работают, их нужно усилить - посол США
Кроме того, по словам Зеркаль, США сейчас наоборот ставят вопрос о необходимости ужесточения санкций в связи с тем, что Россия вообще не выполняет договоренностей и обязательств по "Минску".
Представитель МИД отметила, что очень многое будет зависеть от того, какую информационную политику в странах ЕС будет Украина.
Напомним, 1 июля Европейский Союз утвердил принятое ранее решение еще на полгода продлить экономические санкции против России, принятые из-за ее действий в Украине.