Евросоюз продлил экономические санкции против России

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Европейском Совете.

«Решения по санкциям в отношении России принято», - говорится в сообщении.

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Как известно, 21 июня Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласовал решение продлить до 31 января 2017 года экономические санкции «в свете действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине».

Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничение импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружением.

Решение будет обнародовано в субботу, 2 июля, в Официальном журнале ЕС.