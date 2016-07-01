Евросоюз продлил экономические санкции против России
14:20, 01 июля 2016Политика
7415
Европейский Союз утвердил принятое ранее решение еще на полгода продлить экономические санкции против России, введенные из-за ее действий в Украине.
ЕС решил продлить санкции против РФ / Фото УНИАН
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Европейском Совете.
«Решения по санкциям в отношении России принято», - говорится в сообщении.
Читайте такжеПарламент Италии отклонил резолюции об отмене санкций против России
Как известно, 21 июня Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласовал решение продлить до 31 января 2017 года экономические санкции «в свете действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине».
Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничение импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружением.
Решение будет обнародовано в субботу, 2 июля, в Официальном журнале ЕС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter