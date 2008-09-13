Тернопольский губернатор просит ПР и БЮТ не втягивать депутатов

Председатель Тернопольской обладминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ призвал депутатов местных советов региона не втягиваться в конфликт, возникший на уровне парламентской коалиции, и не инициировать микрополитические конфликты на местном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции.

По словам Ю.ЧИЖМАРЯ, конфликт должны разрешить сами его стороны.

“Причем здесь области, если в Верховной Раде не могут сформировать дееспособной коалиции?! Попытка провести через сессии советов различные обращения, в том числе и о недоверии представителям государственной власти, является попыткой отвлечь внимание от ситуации, которая сейчас происходит в БЮТ, относительно политической определенности этого блока – пророссийской или проукраинской, с Парией регионов или без нее. Но пусть определяются между собой, а не втягивают нас в этот процесс! В области есть чем заниматься и без этого”, - подчеркнул Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он заметил, что внеочередная сессия Тернопольского облсовета, созываемая для обсуждения вопроса о политической ситуации в Украине, не состоялась из-за отсутствия кворума, но, вместе с тем, заметил Ю.ЧИЖМАРЬ, “депутатов все равно хотели втянуть в конфликт”.

В то же время председатель Тернопольской облгосадминистрации не исключил создание Партией регионов и БЮТ коалиции.

“Если БЮТ и Партия регионов примут решение об объединении, то это их право. Но это надо сделать открыто. Нельзя колотить государство!”, – подчеркнул Ю.ЧИЖМАРЬ.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября часть депутатов Тернопольского областного совета на собрании депутатов, которое было проведено вместо внеочередной сессии, приняла обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором призвала его приложить усилия к возвращению депутатов от “Нашей Украины – Народной самообороны" в состав демократической коалиции.

В повестке дня внеочередной сессии был только один вопрос - “О политической ситуации в Украине”. Однако фракции УНП и “Наша Украина” не зарегистрировались, после чего из-за отсутствия кворума (присутствовали только 50 депутатов из 120) депутаты от фракций БЮТ и КУН провели собрание. На них они и приняли это обращение.

Как сообщалось, по данным газеты «Экономические известия» (№ 159 от 10 сентября 2008 года), в БЮТ с 9 по 13 сентября планировали провести внеочередные сессии местных советов, на которых предусматривалось принять открытые обращения к Президенту Виктору ЮЩЕНКО. В обращениях депутаты должны были осудить действия Президента за развал коалиции.

11 сентября заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что руководство правительства пытается таким образом дестабилизировать политическую ситуацию в регионах.

По его словам, также в некоторых местных советах по поручению Ю.ТИМОШЕНКО предпринимаются попытки отстранить от должностей «неудобных» председателей областных государственных администраций путем выражения им недоверия.