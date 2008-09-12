Ющенко утешает, что от его ссоры с Тимошенко конец света не наступит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет действия премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в последнее время “демонтажем демократических ценностей и достижений”.

Об этом он заявил в интервью изданию «Die Welt».

Глава государства убежден, что от того кризиса, который существует сегодня между ним и главой правительства, “конец света не наступит”. По словам В.ЮЩЕНКО, Украина имеет достаточно демократических ресурсов, чтобы преодолеть любой кризис такого типа. “Как Президент я гарантирую: Украина не оставит демократического пути. Но то, что делает руководитель правительства с начала сентября, это - демонтаж демократических ценностей и достижений", - заявил В.ЮЩЕНКО, выразив уверенность, что "цель этого всего - проведение досрочных выборов Президента и парламента”.