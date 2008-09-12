Ющенко считает, что Тимошенко не пойдет на восстановление демкоалиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что БЮТ и его лидер Юлия ТИМОШЕНКО не пойдут на восстановление демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед жителями села Водяники Золотоношского района Черкасской области.

«Очевидно, что обязательства БЮТ и его лидера не дадут этого сделать», - сказал Президент, не объяснив, в то же время, о каких именно обязательствах и перед кем идет речь.

Президент отметил, что для восстановления коалиции БЮТ должен отменить все антиконституционные законы, принятые в период с 2 по 5 сентября. «Если этого не будет сделано, никто не сядет за стол переговоров с ними», - сказал он.

Также В.ЮЩЕНКО повторил свое требование о необходимости выразить Блоку Тимошенко свою позиции относительно событий в Грузии. При этом Президент отметил, что это может быть любая позиция – «жесткая, средняя, нейтральная». Но, по его мнению, демократическая сила, с которой себя позиционирует БЮТ, не может не сказать нации о своей позиции. «Это нечестно перед украинской нацией», - сказал Президент.

Он пообещал, что сделает все для того, чтобы диалог внутри демократической коалиции был возобновлен, но выразил сомнение, что на это пойдет БЮТ.

Президент также в очередной раз раскритиковал события в парламенте, назвав их демонтажем всех демократических преобразований в Украине. «Когда кто-то пробует все полномочия, которые балансируют систему власти, передать в одни руки, - так выстраивается исключительно диктатура, так демократия не развивается», - сказал Президент, вновь пообещав заветировать антиукраинские, по его словам, законы, принятые в парламенте с 2 по 5 сентября.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО выступил с острой критикой идеи повысить проходной барьер на выборах в парламент до 10%. «БЮТ и Партия регионов внесли предложение, имея в виду, что будут нарезать Украину вдоль и поперек и формировать коалицию неевропейского образца. Но не будет этого некогда, я этого не допущу», - заявил Президент.