Экс-президент Freedom House считает, что Украина имеет причины опасаться команды Трампа

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Прежде всего следует беспокоиться из-за опыта Пола Манафорта, который работал на лишенного звания президента Украины Виктора Януковича. Не следует забывать о Картере Пейдже, очень близком к "Газпрому".

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"Много его бывших клиентов пострадали от санкций, и ситуации в Украине, и он сделает все, чтобы улучшить положение вещей", - отметил Крамер.

"Манафорт - гораздо более влиятельная фигура в кампании Трампа, чем Картер Пейдж. Если честно, я вообще не знаю, имеет ли влияние Пейдж на Дональда Трампа, но есть точные подтверждения того, что Манафорт - человек, близкий к Дмитрию Фирташу и Олегу Дерипаске, - тем людям, с которыми несколько странно иметь дело", - добавил Крамер.

Он напомнил, что в команде Трампа есть еще Майк Флинн, генерал-лейтенант армии США в отставке, который на протяжении двух лет был председателем главного разведывательного управления Пентагона, который также упоминался как советник кампании Трампа. Он был в Москве в конце прошлого года на ужине в честь основания Russia Today, он сидел за одним столом с Путиным.

"Он является еще одним человеком, который имеет отношение к Кремлю, и совсем не имеет целью отстаивать интересы Украины", - резюмировал Крамер.