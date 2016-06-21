Экс-советник Януковича возглавит избирательный штаб Трампа - СМИ

Об этом со ссылкой на два информированных источника сообщило агентство Reuters, передает 112 Украина.

До этого Манафорт консультировал Трампа.

Пресс-служба кандидата подтвердила агентству увольнение прежнего главы штаба Кори Левандовски. По данным собеседников Reuters, тот часто расходился с Манафортом в вопросах стратегии кампании.

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Агентство предполагает, что идею сменить главу штаба Трампу подсказала его дочь Иванка. Мотивом мог послужить отказ ряда корпоративных спонсоров от дальнейшего финансирования кампании после резких высказываний кандидата о запрете на въезд мусульман в США.

Смена главы штаба произошла за месяц до национального партийного съезда, где будет официально выдвинут кандидат в президенты от республиканцев.

В 2000-х годах Манафорт консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича. С республиканцами он работал еще при выдвижении Джеральда Форда в 1976 году. В 1980 году Манафорт был консультантом в кампании Рейгана, затем работал в штабах Джорджа Буша-старшего и Боба Доула.