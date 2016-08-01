Порошенко на этой неделе посетит Малайзию и Индонезию
Президент Петр Порошенко на этой неделе совершит официальный визит в Малайзию и государственный визит в Индонезию.
Как сообщает пресс-служба главы государства, 3-5 августа Порошенко совершит официальный визит в Малайзию.
Программой первого в истории взаимоотношений визита предусмотрены встречи главы украинского государства с премьер-министром Малайзии Наджибом Тун Разаком и руководством страны.
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5-7 августа президент Украины посетит с государственным визитом Индонезию, где проведет встречи с президентом Джоко Видодо, спикером Совета народных представителей Парламента Индонезии Аде Комарудином и султаном Джокьякарты.
В рамках визитов будет проведен украинско-малайзийский бизнес-форум и бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Украины и Индонезии.
Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Малайзией и на расширение сотрудничества между Украиной и Индонезией в различных сферах.