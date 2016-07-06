"Ад на дорогах Индонезии": в огромной 30-часовой пробке умерли 18 человек (фото, видео)

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Asian Correspondent.

По данным портала, 5 июля на северо-западе острова Ява образовался огромный затор. Тысячи водителей провели в нем, по разным данным, от 20 до 35 часов.

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В пробку попали участники дорожного движения, путешествующие из Джакарты в Тегал по платной дороге East Brebes. Транспорт скапливался в очередях перед пунктами оплаты проезда, когда жители Явы массово отправились на празднование окончания месяца Рамадан.

По данным главврача регентства, 12 пострадавших скончались от усталости, пятеро - в результате произошедших аварий, еще в одном случае определить причину смерти не удалось.

Напомним, ранее из-за ДТП на трассе Одесса-Киев образовалась километровая пробка, водители ломали ограждения и ехали по "встречке".