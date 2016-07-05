В Индонезии смертник на мотоцикле взорвал себя возле полицейского участка

Инцидент произошел утром во вторник, 5 июля, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. В результате атаки нападающий взорвал бомбу и погиб, а сотрудник полиции, пытавшийся его остановить, получил легкие ранения.

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Вскоре после нападения президент страны Джоко Видодо, который ранее был мэром Суракарты, приказал полиции найти и арестовать лиц, которые могут быть связаны со смертником.

Личность террориста не была сразу установлена. По данным спецслужб, злоумышленник был сторонником международной террористической организации "Исламское государство".

Как сообщал УНИАН, 14 января в столице Индонезии Джакарте террористы осуществили атаку с использованием гранат и оружия. Всего в нападении участвовали около 15 боевиков. В результате серии терактов погибли, по меньшей мере, 12 человек, включая 5 полицейских. Сообщалось также о гибели пяти нападающих.