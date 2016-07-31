В Ривненской области проходят первые выборы глав и депутатов объединенных территориальных общин

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, для обеспечения правопорядка во время выборов привлечено 57 сотрудников полиции и членов общественных формирований по охране общественного порядка.

По состоянию на 8:00 все участки открылись вовремя, сообщений о нарушениях, связанных с выборами, в полицию не поступало.

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31 июля в Дубенском районе проходят выборы в Смизскую объединенную территориальную общину. Для этого созданы семь избирательных участков.

В Костопольском районе на шести участках пройдут выборы в Песковскую объединенную территориальную общину. Такое же количество избирательных участков создано в Дубровицком районе, где проходят выборы депутатов в Высоцкую объединенную территориальную общину.