В Ривненской области проходят первые выборы глав и депутатов объединенных территориальных общин
В Ривненской области сегодня, 31 июля, проходят первые выборы глав и депутатов объединенных территориальных общин.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, для обеспечения правопорядка во время выборов привлечено 57 сотрудников полиции и членов общественных формирований по охране общественного порядка.
По состоянию на 8:00 все участки открылись вовремя, сообщений о нарушениях, связанных с выборами, в полицию не поступало.
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31 июля в Дубенском районе проходят выборы в Смизскую объединенную территориальную общину. Для этого созданы семь избирательных участков.
В Костопольском районе на шести участках пройдут выборы в Песковскую объединенную территориальную общину. Такое же количество избирательных участков создано в Дубровицком районе, где проходят выборы депутатов в Высоцкую объединенную территориальную общину.