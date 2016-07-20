В Луганской области в округе №114 победил представитель партии "Наш край" Шахов - ЦИК

Как сообщается на сайте ЦИК, за него проголосовали 37,21% избирателей, принявших участие в голосовании, или 13 тыс. 667 человек.

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На втором месте самовыдвиженец Валерий Мошенский, набравший 18,71% голосов (6 тыс. 875 избирателей). На третьем - самовыдвиженец Олег Кобзарь с 8,76% (3 тыс. 220).

По данным ЦИК, в округе №116 на избирательные участки на промежуточных выборах пришли 63,07% избирателей, вынесенных в списки.

Как сообщал УНИАН. 17 июля состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов в 7 одномандатных избирательных округах, в том числе и в округе №114, который включает Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы и часть Новоайдарского района Луганской области.

Выборы по данному округу проводились в связи с тем, что в мае 2016 г. сложил полномочия депутат самовыдвиженец Юрий Гарбуз, назначенный председателем Луганской областной государственной администрации.

В списки для голосования по округу №114 было внесено 107 кандидатов.