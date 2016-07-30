Луценко предложит Ефремову соглашение со следствием: хочет показаний о начальном этапе войны РФ против Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложит бывшему председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову соглашение со следствием, чтобы он дал показания о начальном этапе необъявленной войны РФ против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

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«Я очень надеюсь, что в данном случае судья будет слышать и закон, и настроение общества, наконец, привлечь к ответственности тех, кто привел к тысячам смертей и разрушений на украинском востоке», - отметил Луценко.

«С моей точки зрения, в конце концов, речь идет не о фамилии, не о партии, не о национальности или вероисповедания, речь идет об установлении объективной истины по делу, кто развязал ужасную войну на украинском Донбассе», - добавил генпрокурор.

«Я поставлю задачу следствию уже после вероятного ареста гражданина Ефремова предложить ему соглашение со следствием, оно не избавит его от уголовной ответственности, я в этом убежден», - отметил он.

«Если гражданин Ефремов даст показания о, думаю, что известным ему планам руководства РФ на самом начале развязывания агрессии против Украины, о том, кто первый завозил российских боевиков на территорию Луганска для захвата помещения СБУ, затем ОГА и так далее, кто финансировал, вооружал доморощенных сепаратистов», - отметил Луценко.

«Думаю, что следствие учтет его показания. С моей точки зрения, гражданин Ефремов является очень ценным свидетелем, который может дать показания о том, как развивались события на начальном этапе необъявленной войны РФ против Украины», - убежден генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали сегодня, 30 июля, в аэропорту «Борисполь», когда он пытался вылететь в Вену.

Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Генпрокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте Ефремова сроком на 2 месяца, подчеркнул Луценко, добавив, что инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста как меры пресечения.