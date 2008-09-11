Россия оказалась лузером в конфликте с Грузией - американский эксперт

Роберт Хантер, американский посол в НАТО времен администрации Клинтона, а ныне старший советник RAND Corporation, считает, что грузинский президент Михаил Саакашвили ужасно просчитался, послав свои войска в Южную Осетию в середине августа. Этот шаг ускорил конфликт с Россией и признание этой страной раскольнических регионов Южной Осетии и Абхазии независимыми. В итоге, однако, Хантер утверждает, что "Россия здесь оказалась в проигравших. "Россия здесь - лузер. Интересно, что, когда Путин решил нанести ответный удар, он сделал это в отдаленном регионе рядом со своей собственной страной. Он сделал это в месте, где никто не интересовался правами человека, демократией и тому подобное, заботясь лишь о геополитике. На это ему понадобилось четыре дня, - сказал эксперт в интервью американскому изданию “Council on Foreign relations” . - Почему Россия лузер? Если вы вспомните, когда это случилось, это случилось в то время, когда весь мир признал, что Китай - на удивление компетентная и мощная страна. В Китае за неделю внедряют больше инноваций, чем в России – за десять лет. Есть это невероятное пространство в Восточной Сибири, окруженное 1,3 миллиардами китайцев, где быстро уменьшается российское население. Россия теряет население быстрее, чем любая другая страна в развитом мире, еще быстрее, чем некоторые из европейских стран с низкими коэффициентами рождаемости. И россияне нуждаются во внешнем мире".

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