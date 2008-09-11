Ехануров в Дании расскажет об «Украине между Россией и НАТО»

В рамках официального визита в Королевство Дания министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ проведет переговоры со своим датским коллегой Сёреном ГАДЭ по вопросам двустороннего военно-политического и военно-технического сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня министр обороны Украины Ю.ЕХАНУРОВ находится с двухдневным официальным визитом в Королевстве Дания.

В частности, визит Ю.ЕХАНУРОВА начнется с посещения авиасалона Долфин Апрон, где он ознакомится с транспортным авиационным подразделением военно-воздушных сил Дании.

Сегодня же министр обороны Украины выступит перед слушателями Военной академии Дании на тему: «Украина между Россией и НАТО – вызовы политики обороны и безопасности».

12 сентября, по плану второго дня официального визита, министра обороны Украины в Генеральном штабе Вооруженных Сил Дании проинформируют о современном состоянии и перспективах развития армии, в частности, в контексте участия военных страны в актуальных мероприятиях энергоэффективности и возобновления источников энергии.

В этот же день в Клубе офицеров военно-морских сил запланировано проведение переговоров делегаций Министерств обороны Украины и Дании по вопросам двустороннего военно-политического и военно-технического сотрудничества. В частности, предусмотрено подписание Декларации о намерениях относительно сотрудничества в рамках операции «Казаки на льду».

В соответствии с программой визита, Ю.ЕХАНУРОВ также планирует провести встречу с заместителем председателя Комитета парламента Дании по вопросам внешней политики Йеппе КОФОДОМ.