"Там будут достаточно странные фамилии": Матиос анонсировал новые обвинения против депутатов

Об этом заявил заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Еспресо.TV.

"Я не могу озвучивать сейчас список обвиняемых по делу Сергея Курченко. Нам поручили и мы это сделаем. До 1 сентября этот список увеличится в несколько раз. И поверьте мне, там будут достаточно странные фамилии", - сказал Матиос.

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Главный военный прокурор заверил, что тогда Верховной Раде придется рассматривать дела о снятии депутатской неприкосновенности.