"Там будут достаточно странные фамилии": Матиос анонсировал новые обвинения против депутатов
21:16, 29 июля 2016Политика
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До 1 сентября Главная военная прокуратура передаст в суд дела в отношении коррупционеров из окружения Виктора Януковича.
Матиос обещает, что к 1 сентября будут новые обвинения против депутатов / Фото УНИАН
Об этом заявил заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Еспресо.TV.
"Я не могу озвучивать сейчас список обвиняемых по делу Сергея Курченко. Нам поручили и мы это сделаем. До 1 сентября этот список увеличится в несколько раз. И поверьте мне, там будут достаточно странные фамилии", - сказал Матиос.
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Главный военный прокурор заверил, что тогда Верховной Раде придется рассматривать дела о снятии депутатской неприкосновенности.
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