Яценюк: сейчас не до реформ

До президентских выборов реформы в Украине не будут проводиться.

Об этом сказал Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК во время встречи с руководителями органов местного самоуправления, исполнительной власти пострадавших от наводнения районов Винницкой области.

Он отметил, что «до президентских выборов ожидать реформы не нужно». Он добавил, что «это будут только политические декларации и политическая ложь».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «пройдут президентские выборы, сформируется новая система власти и тогда примутся за реформы». Он отметил, что сейчас «не до реформ». По его словам, бюджет на 2009 год в части местных бюджетов будет таким же как в 2008 году, поскольку не изменена бюджетная резолюция.