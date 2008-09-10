Черкасский губернатор: аппарат БЮТ дал указание дискредитировать Ющенко

Председатель Черкасской областной государственной администрации Александр ЧЕРЕВКО осуждает действия членов центрального аппарата Блока Юлии Тимошенко, которые дают указания проводить сессии областных и районных советов для дискредитации политики Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Черкассах, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

По словам А.ЧЕРЕВКО, центральным аппаратом БЮТ разосланы «инструкции» и «задачи» партии на местах. Эти документы, сказал губернатор, «далеки от демократических идеалов общества», поэтому он призвал общественность Черкасской области, и в том числе членов фракции БЮТ в областном совете, не подыгривать политическим лидерам, а защищать интересы избирателей.

«Провозглашая политику агрессии, нужно спросить на это разрешения у избирателей, - отметил губернатор. – Черкасская область - островок стабильности в государстве, и наша область не отступит от демократического выбора, провозглашенного Президентом Украины, основой которого является независимость, неприкосновенность, территориальная целостность государства, курс на евроинтеграцию и коллективную безопасность».

По данным ОГА, сегодня А.ЧЕРЕВКО также принял участие во внеочередной сессии облсовета, на рассмотрение которой был вынесен вопрос «Об обращении депутатов Черкасского облсовета к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО», инициированное депутатами фракции БЮТ. В то же время депутаты не проголосовали за повестку дня, и сессия была объявлена закрытой.

Как сообщалось, по данным газеты «Экономические известия» (№159 от 10 сентября 2008 года), в БЮТ планируют провести с 9 до 13 сентября внеочередные сессии местных советов, на которых будут приняты открытые обращения к Президенту Виктору ЮЩЕНКО. В центральном штабе готов образец такого обращения. «Мы решительно осуждаем Ваши попытки избежать ответственности за развал коалиции и свалить всю вину на других людей или какие-то голые фантазии вроде «руки Кремля». В общем, господин Президент, мы утверждаем, что Ваша заслепленность борьбой за персональную власть и концентрация всех усилий на следующих президентских выборах начала угрожать национальной безопасности Украины », - говорится в обращении.