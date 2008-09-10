"Запасной" представитель Ющенко в Кабмине возмущен инцидентом

Руководитель Главной службы обеспечения связей с Верховной Радой и Кабмином Ян БЕРНАЗЮК называет беспрецедентным факт своего недопущения на заседание правительства как представителя Секретариата Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

В частности, Я.БЕРНАЗЮК отметил, что сегодня перед началом заседания правительства к нему подошел заместитель министра Кабинета министров и попросил покинуть зал заседания, ссылаясь на соответствующее поручение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем Я.БЕРНАЗЮК отметил, что с начала этого года по меньшей мере 10 раз замещал представителя Секретариата Президента в Кабмине Александра ШЛАПАКА на основании соответствующих официальных писем.

Я.БЕРНАЗЮК подчеркнул, что участие представителя Президента в заседании правительства является не традицией, а прямой нормой действующего закона о Кабмине, которая предусматривает, что позицию Президента на заседаниях представляет определенное им лицо. При этом Я.БЕРНАЗЮК отметил, что именно он был уполномочен Президентом представлять Секретариат Президента.

По его словам, участие представителя Президента в заседаниях правительства является не самоцелью, это необходимо непосредственно Кабмину для того, чтобы знать позицию Президента. Он считает, что благодаря участию представителя Президента в заседании правительства, большинство конфликтных вопросов можно решить на месте и не выносить на публичное обсуждение.

Я.БЕРНАЗЮК отметил, что решения правительства, которые не учитывают позицию Президента, в дальнейшем останавливаются главой государства и направляются в Конституционній Суд или в Генпрокуратуру, если стоит вопрос о несоответствии закона.

«Данный инцидент является беспрецедентным, и я надеюсь, что на следующем заседании Кабмина, которое планируется на субботу, таких происшествий не будет», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, министр Кабинета министров Петр КРУПКО по поводу инцидента с Я.БЕРНАЗЮКОМ заявил, что Секретариат Президента должен сообщать о замене представителя главы государства для участия в заседании правительства.

«Насколько мне известно, представителем Президента в правительстве является Александр ШЛАПАК. В случае, если вместо него приходил другой человек, он приносил письмо из Секретариата Президента с просьбой о замене», - сказал П.КРУПКО.