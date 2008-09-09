Баррозу думает, что итог саммита Украина-ЕС должен обрадовать Москву

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ считает, что усиление отношений ЕС с Украиной может восприниматься Москвой лишь позитивно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Париже по итогам XII саммита Украина-ЕС.

«Я думаю, что последствия для Москвы могут быть только позитивными, поскольку Москва также хочет усилить отношения с ЕС», - сказал президент Еврокомиссии, отметив, что пути такого усиления обсуждались, в частности, 8 сентября в Москве во время встреч лидеров Евросоюза с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Нам не нужна холодная война, нам нужно хладнокровие», - отметил Ж.БАРРОЗУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, во время саммита Украина-ЕС в Париже было достигнуто решение о том, что Европейский Союз подпишет с Украиной Соглашение об ассоциации, признает Украину европейской страной, разделяющей с ЕС общие европейские ценности, и начнет диалог о безвизовом режиме.