БЮТ специально «развалил» коалицию перед саммитом Украина-ЕС?

БЮТ умышленно «развалил» коалицию перед саммитом Украина-ЕС считает лидер партии «Единый Центр», народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единый Центр», во время встречи с жителями Черткова Тернопольской области И.КРИЛЬ сказал: "Развал коалиции, реализованный БЮТ, Партией регионов, КПУ накануне саммита Украина-ЕС, на котором ожидалось достижение значительного прогресса на пути европейской интеграции Украины, не является простым совпадением».

По его мнению, это сознательная акция новой «прокремлёвской политики» лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО для послабления европейской интеграции Украины.

Председатель «Единого Центра» считает, что в этот раз опять была использована старая тактика, которую в свое время внедрила Партия регионов. В частности, накануне важных для Украины международных переговоров с участием Президента Виктора ЮЩЕНКО эта политическая сила пыталась дестабилизировать ситуацию в стране, сказал он.

«Для этого выбирались различные средства, такие как блокирование трибуны ВР, принятие заявлений с антизападной риторикой. Но подобные меры были более эффектными, чем эффективными», - сказал И.КРИЛЬ.

«На сей раз за дело взялись политики, которые прекрасно умеют разрушать все, к чему ни коснутся. То есть БЮТ во главе с Ю.ТИМОШЕНКО. Именно эта политическая сила показала всем, что готова более послушно и старательно, чем КПУ и ПР, выполнять указания и отстаивать интересы не своего государства», - отметил депутат.

По мнению И.КРИЛЯ, фактически новая широкая коалиция БЮТ-ПР-КПУ впервые за время независимости Украины подвергла сомнению европейский выбор Украины, за который выступает большинство украинцев.

«Тот фундамент евроинтеграции Украины, который строился 17 лет, может быть в одночасье разрушен в угоду чужим интересам и собственным политическим амбициям», - отметил лидер «Единого Центра».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, в Париже проходит XII саммит Украина-ЕС с участием Президента В.ЮЩЕНКО.