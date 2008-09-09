Развитие политического кризиса в Украине. Пресс-конференция в УНИАН
15:12, 09 сентября 2008Политика
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10 сентября в 12.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Развитие политического кризиса в Украине".
Участники: Юрий Рубан, директор Института стратегических исследований; Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента".
(ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
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