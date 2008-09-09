Тимошенко увидела призыв к госперевороту

Премьер Юлия Тимошенко надеется, что президент Виктор Ющенко не пойдет на внедрение прямого президентского правления, хотя, по словам премьера, такой сценарий существует.

Об она сказала это в эфире канала ICTV, объясняя свое заявление на пресс-конференции, что некоторые действия президента могут повлечь за собой импичмент.

"Сейчас некоторые губернаторы, безусловно, под давлением – я не думаю, что они могли такое сделать – плюс часть общественных организаций по просьбе секретариата президента обратились к президенту ввести прямое президентское правление", - сказала Тимошенко.

"Что это такое? Я хочу, чтобы мне объяснили, что такое прямое президентское правление при наличии действующей конституции. Это вопреки конституции. Силой. Это значит, агрессия", - возмутилась она.

"Я не верю в такие сценарии, не хочу, чтобы они рассматривались в стране. И если губернаторы провозглашают прямое президентское правление – это есть прямой призыв к госперевороту. Я думаю, что если что-то серьезное из этого возникнет, мы будем и парламент собирать", - отметила премьер.

"Но я думаю, что это какая-то неразумная эмоция, ненормальные действия. Я сказала, чтобы это остановить, чтобы президента на такой путь не толкали. Я не верю, что президент на такой путь согласится", - прибавила Тимошенко.

Украинская правда