Луценко: я не хочу быть заложником обид и мести двух кумовьев

Министр внутренних дел Юрий Луценко не хочет быть заложником обид и мести Президента Украины Виктора Ющенко и своего партийного соратника Давида Жвании. Об этом политик сказал в эксклюзивном интервью УНИАН . "Эти люди настолько близки были друг к другу в период, когда я не знал их личной и политической жизни, что я не хочу быть заложником обид и мести двух кумовьев, вплоть до бессмысленной затеи по лишению Давида гражданства", - сказал Луценко.

Министр так объяснил свою позицию: "Я очень хорошо помню тот вечер в Гуте Ивано-Франковской области, когда Кириленко, я и другие лица встречались с господином Президентом относительно окончательного согласования списков НУ–НС. Очевидно, тогда он хорошо помнил и роль Жвании в поддержке “Нашей Украины” 2002 года, и в Оранжевой революции 2004 года, и в деятельности демократических сил 2006 года. В конце концов господин Жвания был на всех совещаниях в Секретариате Президента во время подготовки и проведения досрочных парламентских выборов 2007 года. На все важные встречи его приглашали.

Поэтому когда мне вдруг начали говорить об этих напряженых отношениях, которые вдруг возникли между Президентом и Жванией, я сразу же сказал: это их проблемы".

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