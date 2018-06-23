Луценко: Самооборона не даст ни одного голоса за импичмент Ющенко – ни при каких обстоятельствах

На вопросы УНИАН ответил министр внутренних дел, лидер Народной самообороны (блок “НУ–НС”) Юрий Луценко.

СОВЕТУЮ КОЛЛЕГАМ ИЗ СБУ НЕ ПОЗОРИТЬ СЛУЖБУ Господин министр, недавно появилось сообщение, что указом Президента создана комиссия для проверки внутренних войск Украины. Как Вы думаете, это плановая проверка или что-то другое? Давайте снимем любые домыслы. Эта проверка была запланирована несколько месяцев назад. Идея всесторонней проверки боеготовности внутренних войск возникла задолго до политического кризиса в Украине.

А еще вас обвиняют в разглашении государственной тайны... Очередной мыльный пузырь обвинений... На заседании Кабмина в секретном режиме рассматривался вопрос об охране Управлением государственной охраны объектов в особое время. По-человечески это значит – в военное время. Ни одной детали об этих обстоятельствах я в своих комментариях не назвал. Зато проанализировал ситуацию, сложившуюся в нынешнее (неособое, я надеюсь) время, когда УГО без согласования с МВД берет под охрану тот или иной объект. В том числе, объекты, которые охраняет МВД. И когда два вооруженных контингента сталкиваются между собой, не ставя в известность руководителя МВД, поверьте, это неправильно. Именно об этом я говорил.

Когда МВД охраняет Генпрокуратуру или Фонд госимущества и туда приходит группа УГО, – какой же это секрет? Об этом знала вся страна из СМИ, из указов Президента.

Я говорил, что двум ведомствам следует согласовывать действия. Но никакого разглашения подробностей рассмотрения секретного вопроса не было. Я посоветовал бы коллегам из СБУ не позорить службу перед неминуемым развалом этой надуманной “мышиной возни”.

Давайте перейдем к законопроектам, которые стали формальным поводом для выхода “Нашей Украины” из коалиции...

Сегодня очень странная ситуация, когда люди, которые шли в Верховную Раду на лозунгах демократического единства, в одностороннем порядке, без всякого обсуждения с партнерами ее разорвали, а теперь обвиняют всех в том, что коалиция распалась.

Извините, Народная самооборона голосовала на заседании фракции против развала демкоалиции. Если Кириленко (а в на самом деле – главе Секретариата Балоге) не понравилось голосование БЮТ вместе с Партией регионов, то, очевидно, нужно было сесть за стол переговоров и поговорить двум Кириленко. Разве это проблема? Что, никогда не было такого, когда “Наша Украина” голосовала с Партией регионов?

А это нормально, когда ваша фракция дает 9 голосов при голосовании закона фактически об импичменте?

Я могу сейчас сказать официально. Народная самооборона ни одного голоса не даст за процедуру импичмента Президента Ющенко. Я это гарантирую. Ни одного голоса ни при каких обстоятельствах. Невзирая на то, сколько у меня обид на Президента, сколько есть несправедливых действий с его стороны ко мне и к моей политической силе, – ни одного голоса не будет. Потому что слово “импичмент” является табу для любого ответственного политика этой страны.

Но если это право прописано в Конституции и нужно сформировать механизм вероятного конституционного права парламента на импичмент, то это нормальное явление. Это реально утверждение системы противовесов во власти. Президент имеет право распустить Верховную Раду, но и Верховная Рада при определенных обстоятельствах может отправить в отставку Президента. Но еще раз подчеркну: мы не дадим ни одного голоса из импичмент господина Ющенко. Это – принципиальная позиция Самообороны.

Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ ЗАЛОЖНИКОМ ОБИД И МЕСТИ ДВУХ КУМОВЬЕВ Те обиды, о которых Вы говорите, касаются господина Жвании, который вдруг начал критиковать Президента?

Я очень хорошо помню тот вечер в Гуте Ивано-Франковской области, когда Кириленко, я и другие лица встречались с господином Президентом для окончательного согласования списков НУ–НС. Очевидно, тогда он хорошо помнил и роль Жвании в поддержке “Нашей Украины” 2002 года, и в Оранжевой революции 2004 года, и в деятельности демократических сил 2006 года. Да в конце концов господин Жвания был на всех совещаниях в Секретариате Президента во время подготовки и проведения досрочных парламентских выборов 2007 года. На все важные встречи его приглашали.

Поэтому когда мне вдруг стали говорить об этих напряженных отношениях, вдруг возникших между Президентом и Жванией, то я сразу же сказал: это их проблемы. Эти люди настолько близки были друг другу в период, когда я не знал их личной и политической жизни, что я не хочу быть заложником обид и мести двух кумовьев, вплоть до нелепой затеи с лишением Давида гражданства. Жвания не торпедировал Президента. Жвания не разваливает демократическую коалицию. А вот господин Балога с первого дня ставил целью – не допустить именно такой коалиции. А когда она состоялась, то с первого дня начал делать все, чтобы ее развалить. С первого же дня сформировал партизанский отряд, чтобы тот отнял у правительственной коалиции большинство парламентских голосов.

То есть де-юре мы имеем коалицию, де-факто правительство ничего не может сделать.

Что делать министру внутренних дел, который не может провести закон об укреплении безопасности на дорогах? Что мне делать, если я не могу провести закон о реальном противостоянии наркомании? Что мне делать с неопределенным статусом оперативно-разыскной деятельности?

Такие же вопросы возникают у каждого министра.

К сожалению, в Украине возродилась с забытых кумовских времен подковерная византийская политика. И именно руководитель Секретариата возродил и приучил Виктора Андреевича к соблазнам такого византийского и часто хамского политического поведения. Мне порой кажется, что он был заслан в Секретариат Президента, чтобы уничтожить рейтинг Виктора Ющенко. И он с этим заданием справился на все сто.

Что касается рейтингов – вопрос очень спорный, и роль главы президентской администрации у нас принято демонизировать... Но, согласитесь, Вы погорячились, заявив, что будете работать с БЮТ, даже если Наша Украина вышла из коалиции. Вы не покинули зал 2 сентября вместе с коллегами из НУ...

А как мы должны были поступить? Я был на телефонной связи, мне перезвонили, спросили, что делать. Я спросил у депутатов, какое их мнение. Они говорят, нас избрали депутатами, год не было возможности работать, сейчас есть такая возможность, мы зайдем в зал и будем работать так, как велят наши убеждения.

Некоторые законы мы поддерживаем, некоторые – нет. Вчера по некоторым законам мы голосовали, по некоторым – нет.

Простите, если доярке не доплатили премию, разве она в знак протеста, перестанет доить корову?

Так почему депутат в знак протеста не садится за пульт? Он может не жать кнопку, может быть “против”, но он должен там быть! Бросать зал - это ненормальное проявление политических амбиций. Это не школа, где можно назло учителю прогулять урок.

Но и Вы постоянно какие-то номера выбрасываете в адрес Президента и его Секретариата... В начале лета отказались от участия во встрече фракции НУ–НС с Президентом, потому что, мол, вашей депутатской группе нужная отдельная встреча – без коллег из НУ... Народная самооборона подошла к Секретариату Президента и выразила желание встретиться с Президентом отдельно при участии ее лидера, которым является Юрий Луценко. Наш представитель был на той встрече и довел эту информацию. Президент сказал: хорошо. Но после этого “хорошо” ничего не изменилось. После этого были позорные действия Секретариата, когда, например, министр внутренних дел приглашается на совещание силовиков по вопросам противодействия наркопреступности, а потом заходит клерк и говорит, покиньте зал, потому что мы вас не приглашали. Это повторялось неоднократно, очевидно, с расчетом на мою бурную реакцию. Но я умею держать себя в руках, когда от этого зависит ведомственный и государственный интерес.

После этого у меня ни разу не было встречи с Президентом. Даже на встречу с министрами от НУ–НС, одним из которых я, казалось бы, тоже являюсь, я не был приглашен. Так почему же они возмущаются, что я был на заседании Кабинета министров?

Есть принципиальные вещи – в 2006 году ссора БЮТ и “Нашей Украины” развалила единство демократии. Они “проТАКали” власть и дали разрешение на свертывание европейского курса Украины. Тогда Луценко пошел и создал Народную самооборону под лозунгом объединения демократии. Тогда Луценко на разговорах с Президентом был нужен, и тогда я, жертвуя своими амбициями, рейтингами и возможностями самостоятельно пройти в Верховную Раду, пошел в “Нашу Украину” для того, чтобы она не смогла найти зацепки для несоздания коалиции с БЮТ.

Я делал все, чтобы демократы выиграли и объединились. Наша квота в списке НУ–НС – 20 процентов, мы могли бы претендовать не только на МВД, но и больше, но мы отказались. В том числе от должности председателя Антимонопольного комитета, претендентом на которую часто называли господина Жванию. И это только для того, чтобы БЮТ и “Наша Украина” не рассорились.

Что еще я должен сделать? Кому еще я должен угодить, чтобы в конце концов два высших должностных лица, двое лидеров демократических сил договорились между собой?

Народная самооборона делает то, что может. Призывает прекратить амбициозные ссоры. В том числе – забыть неприятные моменты политической жизни и хамского отношения к партнерам и вчерашним друзьям. Я считаю, все это можно забыть. Но есть люди, которые не только не хотят уступить свои интересы, но, получив все возможное и невозможное, наоборот – тупо разваливают общее дело.

У меня с Балогой были разные периоды. Были у нас и хорошие отношения, и нормальные, и плохие, и очень плохие, но я всегда надеялся: с ним можно говорить. Но то, что началось в последние несколько месяцев значит, что говорить невозможно...

Что, по-вашему, будет через месяц – выборы или новая коалиция?

Не буду прогнозировать. В нынешней ситуации это абсолютно безнадежно. Нынешний формат объединения демократов является тяжелым, но крайне необходимым.

РАНЬШЕ ЮЩЕНКО, ЛУЦЕНКО, КИРИЛЕНКО, ТИМОШЕНКО, ЯЦЕНЮК СОБИРАЛИСЬ В ОДНОЙ КОМНАТЕ, ТЕПЕРЬ Я ХОЖУ В РАЗНЫЕ КОМНАТЫ Сформировалось ли вашей депутатской группе (Народной самообороны) окончательное виденье государственного строя в Украине как парламентской республики?

У нас практически все исповедуют именно такой подход. Хотя Тарас Стецькив считает, что лишь президентская сильная рука может сохранить и развить Украину. Остальные, в том числе я, склоняемся к парламентской модели – при условии концентрации полномочий у премьер-министра, отказа от дублирования правительственных функций еще в каком-либо центре (СП или СНБО).

Мне кажется это более логичным, потому что наделенный такими полномочиями руководитель становится под народный контроль не один раз в пять лет, как Президент. А постоянно находится под контролем коллег из Кабмина и парламента. Он должен постоянно учитывать все “за и против”, а не раз в пять лет...

Мне кажется, что это более долгий путь, но более надежный. Конечно, просвещенный диктатор дает результат. Но подумайте, что может быть, если диктатор будет не очень просвещеннным. Поэтому чтобы не исправлять каждый раз очередной кучмизм, бы он ни назывался, полномочного руководителя следует контролировать постоянно.

Я никогда не скрывал свою позицию. Подходы Самообороны и мои личные не изменились со времен Майдана. Я стоял и стою на позициях Майдана. Кто с него сбежал – это его проблемы. Если сбежал Мороз, то я не вижу перед собой вины за то, что я не с ним. Если сегодня Ющенко-2008 дискутирует словом и делом с Ющенко-2004, – то это не моя проблема.

Готовитесь ли Вы к досрочным выборам?

Любой нормальный политик готовится к выборам на второй день после завершения предыдущих. Но я считаю, что выборы не нужны. С 2004 года люди трижды давали ответ, что они за победу объединенных демократических сил.

Будет ли отставка Тимошенко? Парламент не имеет голосов для ее отставки. Будет ли она премьером – не хочу думать. Надеюсь, что демократические силы могут сесть за стол и восстановить коалицию. Думаю, что и блок Литвина должен доказать, какой стране нужен Литвин.

Вы хотели сказать, какой Литвин нужен стране...

И какой Литвин нужен стране, и какой стране нужен Литвин...

Очень часто Владимир Михайлович был на пороге присоединения к демократическому большинству, и постоянно находились разные ответы, почему он не присоединяется. Есть прекрасный случай восстановить коалицию в таком формате.

А Тимошенко делала вам предложения, от которых трудно отказаться? Вас часто воспринимают как силу, идущую в русле БЮТ...

Мы – сила, которая старается взять за руки “Нашу Украину” и БЮТ и свести их к рукопожатию. Так было и в 2006-м году, и в 2007-м, и сейчас. Наши депутаты ходят на встрече и с Президентом, и на заседание фракции НУ–НС, и на заседание БЮТ. Мы пытаемся заставить их общаться.

А Вы с Тимошенко видитесь вне заседаний правительства? Да, я вижусь с ней и вне заседаний, мы встречаемся как два политика. Я из этого не делаю тайн. Так же я вижусь с Вячеславом Кириленко не только во время официальных мероприятий. Так же вижусь с целым рядом других политиков.

Политиков нанимают люди, чтобы они (политики) между собой общались. Мне очень жаль – раньше формат наших встреч был такой, что в одной комнате собирались Ющенко, Луценко, Кириленко, Тимошенко, Яценюк – а теперь я вынужден ходить в разные комнаты. А это дольше, сложнее, менее приятно, но такова уж украинская политика.

Беседовала Лана Самохвалова