"Исключение из правил": Луценко заявляет, что Паскала могут привлечь к расследованию убийства Шеремета

Об этом Луценко сообщил в эфире «112 Украина».

«У нас есть договоренность о возможности его привлечения к следствию несмотря на то, что он сейчас уволен из МВД. Думаю, что этот случай может дать основания для исключения из общих правил и вернуть его к работе», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. К расследованию убийства подключилось и Федеральное бюро расследований США.

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Напомним, 30 ноября 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков принял рапорт об отставке Паскала.

29 ноября Паскал подал рапорт о своей отставке с должности. Этому предшествовало заявление Авакова, который сказал, что Паскал останется на должности, несмотря на мощную критику со стороны общества, которое настаивало на недопустимости назначения на руководящие должности в Нацполицию людей, которые во времена Януковича занимали высокие должности в МВД.