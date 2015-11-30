"Это истинно виртуозный Шерлок Холмс": Корбан прокомментировал отставку Паскала

"Вопреки устойчивому мнению многих майдановцев, активистов и некоторых нардепов, хотел бы высказать свое личное отношение к Василию Паскалу и к его отставке. Я знаю Паскала много лет. В жизни это скромный и увлеченный своим делом человек. Профессионал, каких единицы в нашей стране. Это истинно виртуозный Шерлок Холмс в украинской криминалистике", - написал лидер партии УКРОП на своей странице в Facebook.

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По его словам, Паскал фанатик своего дела: "в его послужном списке – раскрытие самых резонансных и загадочных преступлений, в том числе, в одной из наиболее криминогенных областей – в Донецкой. Там каждый бандит трепещет, когда слышит его имя".

"Сегодня Паскала обвиняют всего лишь в том, что он находился внутри ведомства в период событий на Майдане. Собственно, он был единственным, кто оставался, когда сбежало все руководство МВД. Рассказывают, что он кого-то подслушивал и за кем-то вел слежку. Может быть, поэтому Паскал это единственный человек, кто может реально раскрыть преступления против активистов Майдана. Я неоднократно говорил с Паскалом после событий на Майдане. Во время одной из таких бесед он сказал. Дословно: "В один момент я был шокирован тем, что работал на людей, которых всю жизнь ловил", - отметил Корбан.

Кроме этого, лидер партии УКРОП обратился к инициаторам отставки Паскала, посоветовав направить внимание "на тысячи негодяев и подонков, которые остаются в системе СБУ и прокуратуры".