Тернопольские политзаключенные попрекают Тимошенко союзом с КПУ

Тернопольский областной Союз политических узников и репрессированных осудил действия БЮТ, направленные на диалог с Партией регионов и КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, принятом на общем собрании Союза.

“Мы, бывшие узники и репрессированные московско-коммунистических тюрем, которые пережили многолетние репрессии и произвол над человеческим достоинством, возмущены действиями депутатов Верховной Рады Украины от политической партии Блока Юлии Тимошенко, которые, поддерживая амбициозность и президентоманию лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО, пошли на политическое объединение с промосковскими Партией регионов и КПУ”, – отмечают представители Союза.

В заявлении также действия БЮТ названы, несущими угрозу независимости Украины. Бывшие политические узники и репрессированные трактуют их как предательство избирателей, которые отдали свои голоса, поверив в предвыборные лозунги и обещания партии и лично Ю.ТИМОШЕНКО.